ВОЗ: За этот год раком молочной железы заболели около 15 млн женщин, среди которых 5 тысяч белорусок

Сегодня - День борьбы с раком молочной железы. Он неслучайно отмечен в мировом календаре. Медики мира утверждают: эта болезнь занимает первое место по онкопатологиям у женщин. По данным ВОЗ, за этот год раком молочной железы заболели около 15 миллионов женщин, среди них 5 тысяч белорусок. Возможно ли снизить эти цифры и какие шансы у отечественной маммологии? Ответы знает Наталья Бордиловская.

Онкологи называют три причины взрыва онкологической женской статистики. Первая - общая для любого вида рака: плохая экология, неправильное питание, стрессы. Вторая причина исключительно женская. И третья причина того, почему рак молочной железы в первых строках печального списка, - это повышение качества диагностики. Министерство здравоохранения при поддержке государства реализует программу скрининга, которая охватывает женское население всей республики. Казалось бы, это диагностическое совершенствование увеличивает цифры статистики, но оно же делает неоценимое дело: выявляет рак на ранних (первой и второй) стадиях, что увеличивает выживаемость и успех излечения.

Возможности диагностики в Беларуси соответствуют всем мировым критериям. Лидер отрасли - РНПЦ имени Александрова - укомплектован самыми современными диагностическими установками. Есть компьютерная томография, ПЭТ-КТ, молекулярно-генетическая лаборатория, морфологическая и цитологическая службы. Везде высококвалифицированные специалисты, чья мультидисциплинарная команда гарантирует в результате постановку точного диагноза. Отсюда и выбор максимально эффективного лечения. Параллельно с диагностикой и практикой многие онкологи занимаются наукой: изучают рак, его пока еще малознакомые мутации и формы.







Шанс белорусские онкологи дают даже при запущенных формах рака. Современный акцент - в перспективе лечить сложных пациенток иммунотерапией с использованием специальных вакцин. Классическими же направлениями лечения остаются химиотерапия, облучение и хирургическое вмешательство.