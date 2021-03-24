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ВОЗ: за последнюю неделю еще в 7 странах обнаружены новые мутации коронавируса

Почти 125 миллионов человек в мире заразились COVID-19. По заявлениям ВОЗ, за последнюю неделю еще в семи странах были обнаружены новые мутации коронавируса. Штаммы значительно заразнее и устойчивее к вакцине.

Сомнительная репутация вакцины AstraZeneca

В Одессе, желая защитить себя от коронавирусной инфекции, военнослужащая привилась британской вакциной. После чего скончалась из-за отрыва тромба.

Во Франции похожая ситуация. 26-летний студент медицинского вуза привился препаратом AstraZeneca, который вызвал у парня анафилаксию. Спасти молодого человека не удалось.

В Норвегии расследуют еще два смертельных случая после вакцинации. Тромбоз, анафилактический шок и внутренние кровотечения. Симптомы аналогичны тем, что были зафиксированы у людей в других странах после уколов препарата AstraZeneca.

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