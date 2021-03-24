ВОЗ: за последнюю неделю еще в 7 странах обнаружены новые мутации коронавируса

Почти 125 миллионов человек в мире заразились COVID-19. По заявлениям ВОЗ, за последнюю неделю еще в семи странах были обнаружены новые мутации коронавируса. Штаммы значительно заразнее и устойчивее к вакцине.





Сомнительная репутация вакцины AstraZeneca

В Одессе, желая защитить себя от коронавирусной инфекции, военнослужащая привилась британской вакциной. После чего скончалась из-за отрыва тромба.

Во Франции похожая ситуация. 26-летний студент медицинского вуза привился препаратом AstraZeneca, который вызвал у парня анафилаксию. Спасти молодого человека не удалось.