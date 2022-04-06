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ВОЗ: заражение гибридом "омикрона" и "дельты" не приводит к более тяжелому COVID-19

COVID-19 будет и дальше мутировать и приобретать все новые штаммы. Как сообщили в ВОЗ, "вирусы со временем меняются". Однако заражение гибридом "омикрона" и "дельты" уже не приводит к изменению эпидемиологической картины и тяжести протекания коронавируса.

Эксперты отмечают: "Исключительно важно проводить тестирование на COVID-19 и усилить систему наблюдения за инфекцией".

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