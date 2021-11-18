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Возбуждено уголовное дело по факту действия польских силовиков в пункте пропуска "Брузги"

Следственный комитет квалифицировал действия польских силовиков как преступление против безопасности человечества. Возбуждено уголовное дело. Подробности - в видео.

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