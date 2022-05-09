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Возбуждено уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период

Чтобы отстоять свое прошлое решительно и бескомпромиссно, в апреле 2021-го Генеральная прокуратура нашей страны возбудила уголовное дело по факту геноцида белорусского народа во время Великой Отечественной войны и в послевоенный период.

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