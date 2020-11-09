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Возбуждено уголовное дело по факту взрыва на территории гаражного кооператива в Минске

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва на территории гаражного кооператива в Минске. Сейчас следователи продолжают работу на месте происшествия.

По информации СК, около 14 часов в одном из гаражей на улице Автомобилистов произошел взрыв. В результате инцидента обрушились железобетонные перекрытия на площади около двухсот квадратных метров. Полностью было разрушено четыре гаража, еще два повреждены частично, также пострадали семь легковых автомобилей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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