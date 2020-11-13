В Витебске задержали местного жителя, который угрожал в интернете преподавателю из Академии МВД. 38-летний мужчина не стеснялся в выражениях в адрес девушки и обещал ей физическую расправу. Поводом для ненависти стали фейковые публикации в интернете об участии офицера в избиениях задержанных на Окрестина. Следователи дали правовую оценку действиям витебчанина и возбудили уголовное дело за угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел.

Клевета, оскорбления и угрозы в отношении сотрудников милиции, журналистов, спортсменов стали частью плана по дестабилизации обстановки в стране. Это подтверждают и в МВД. Массовые случаи буллинга, по данным правоохранителей, были зафиксированы в августе и сентябре. Как правило, все угрозы и оскорбления анонимные. Но это заблуждение, говорят в милиции. Для примера: с августа управлением собственной безопасности МВД возбуждено 182 уголовных дела по статьям "Насилие, оскорбление или клевета в отношении сотрудника органов внутренних дел". При этом УСБ проводит проверки по 527 фактам покушения на честь и достоинство милиционеров. Каждый аноним будет идентифицирован и ответит перед законом по всей строгости.