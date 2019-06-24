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Воздушная колонна приступила к тренировкам на Заславском водохранилище
В небе пролетели боевые вертолеты, истребители, штурмовики и военно-транспортные самолеты. Авиаторы отмечают, что в День Независимости в небе можно будет увидеть около полусотни единиц техники. Пролет продлится 7 минут. Среди новинок, которые планируется показать 3 Июля, - дальняя авиации Военно-космических сил России. Поэтому в эти дни летчики отрабатывают слаженность и совместные действия. Держать темп, а также интервал между воздушными судами - задача не из легких.
О репетиции воздушной колонны расскажет Александр Камович.
Воздушная часть парада сегодня впервые провела тренировку над Минским морем. Объединенный пролет проходит по так называемому зеркальному маршруту. Он полностью повторяет основной и идет параллельным курсом, но смещен на 8 километров. Отмечу, что воздушная колонна сборная. Основу составляют ВВС Беларуси. Но кроме этого в параде на День Независимости пролетят звенья и Военно-космических сил России.
Первыми в череде авиации пройдут вертолеты Ми-8МТВ-5 с флагами Беларуси и видов войск. Советская техника прошла глубокую модернизацию и сегодня ничем не уступает современным моделям. Уже за ними боевые вертушки Ми-24 и российские Ка-52. Следом очередь самолетных звеньев - военно-транспортный Ан-26 в сопровождении учебно-боевых Як-130. Штурмовики, истребители - все эти образцы уже знакомы белорусам. А вот новинкой нынешнего парада может стать дальняя авиация, которая стартует с аэродрома в Курске.
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