Воздушная колонна приступила к тренировкам на Заславском водохранилище

В небе пролетели боевые вертолеты, истребители, штурмовики и военно-транспортные самолеты. Авиаторы отмечают, что в День Независимости в небе можно будет увидеть около полусотни единиц техники. Пролет продлится 7 минут. Среди новинок, которые планируется показать 3 Июля, - дальняя авиации Военно-космических сил России. Поэтому в эти дни летчики отрабатывают слаженность и совместные действия. Держать темп, а также интервал между воздушными судами - задача не из легких.



О репетиции воздушной колонны расскажет Александр Камович.



Воздушная часть парада сегодня впервые провела тренировку над Минским морем. Объединенный пролет проходит по так называемому зеркальному маршруту. Он полностью повторяет основной и идет параллельным курсом, но смещен на 8 километров. Отмечу, что воздушная колонна сборная. Основу составляют ВВС Беларуси. Но кроме этого в параде на День Независимости пролетят звенья и Военно-космических сил России.