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Воздушные гимнасты Белгосцирка получили Гран-при фестиваля "Эхо Азии"

Гран-при в творческом портфолио Белгосцирка. В рамках ХIII Международного фестиваля циркового искусства "Эхо Азии" наши воздушные гимнасты получили высшую награду. Высокий уровень артистов отметил и президент Международного циркового фестиваля в Италии. Так, уже в октябре следующего сезона звездный дуэт отправится за новыми победами в Италию.

Главная цель фестиваля - показать лучшие достижения, обменяться опытом и развить международные связи. В форуме приняли участие 13 стран, прошел показ 24 номеров.

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