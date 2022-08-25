Воздушные гимнасты Белгосцирка получили Гран-при фестиваля "Эхо Азии"

Гран-при в творческом портфолио Белгосцирка. В рамках ХIII Международного фестиваля циркового искусства "Эхо Азии" наши воздушные гимнасты получили высшую награду. Высокий уровень артистов отметил и президент Международного циркового фестиваля в Италии. Так, уже в октябре следующего сезона звездный дуэт отправится за новыми победами в Италию.