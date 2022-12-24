"Возглавил бы станцию". Олег Новицкий о возможности полета Лукашенко в космос

Образ жизни Президента Беларуси Александра Лукашенко является хорошим примером для всех людей, а потому глава государства вполне бы справился и с полетом в космос. Уверенность в этом в интервью БелТА высказал белорус и Герой России космонавт Олег Новицкий, который не раз имел возможность в том числе личного общения с белорусским лидером, сообщает БелТА.



В июле 2022 года Александр Лукашенко пригласил Олега Новицкого к себе на малую родину. У главы государства он побывал вместе с дочерью Яной, а накануне встречи посещал фестиваль в Александрии. Беседовали на самые разные темы в теплой домашней обстановке. Президент, естественно, не оставил гостей без угощения. Более того, сам в роли шеф-повара приготовил свой фирменный салат "Молодость. Антиковидный". В числе его ингредиентов - зеленый лук, свежие огурцы, вареные яйца.



Отвечая на вопрос БелТА, пришелся ли ему тогда по вкусу президентский салат, Олег Новицкий сказал: "Мне он очень понравился. Такой простой набор. Здесь, конечно, есть маленький нюанс, потому что должны быть белорусские продукты питания".



Космонавт также поделился впечатлениями от личного общения с Александром Лукашенко. "Замечательный человек просто. Настолько простой в общении. Причем видно, что он хозяйственник. Он знает всякие нюансы, что касается сельского хозяйства, промышленности, простых человеческих бытовых вопросов", - сказал он.



Олег Новицкий также отметил, что образ жизни белорусского Президента следует перенимать и другим. "Хороший пример для всех людей. Он может работать физически, он может закаляться, он может отдыхать. С ним интересно вести беседу. У него очень интересно перенимать жизненный опыт, опыт общения с людьми. То есть вот за один день я почерпнул очень много лично для себя", - подчеркнул космонавт.





Отвечая на уточняющий вопрос, справился ли бы в таком случае Александр Лукашенко с полетом на орбиту, Олег Новицкий сказал: "Вполне бы он справился. Возглавил бы или станцию, или корабль как минимум".



Как сообщалось БелТА, 24 декабря во время посещения подмосковного Звездного городка Александр Лукашенко побывал в копии российской части МКС, которая расположена в центре подготовки космонавтов. Он осмотрел тренажер российского сегмента. Все сделано в натуральную величину и повторяет модули, которые находятся на орбите. Президенту в целом рассказали, из каких модулей состоит вся станция, какова ее конфигурация, как она с годами расширялась в сотрудничестве с другими странами. Глава государства интересовался всеми деталями, вплоть до того, какое электрическое напряжение в модулях, как космонавты разогревают пищу.



Александр Лукашенко зашел внутрь модуля "Звезда", фактически оказавшись внутри станции, но только в земных условиях.



