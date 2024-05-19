Возгорание автобуса на столичном проспекте: причины ЧП устанавливаются

На столичном проспекте Машерова сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС. Как нам уточнили в ведомстве, сообщение о ЧП на спецлинию "101" поступило в 13:40. Спасателям понадобилось 4 минуты, чтобы приехать на место вызова и полностью потушить пламя. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в момент возгорания в салоне автобуса пассажиров не было. Точную причину сейчас устанавливают специалисты.