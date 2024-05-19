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Возгорание автобуса на столичном проспекте: причины ЧП устанавливаются
На столичном проспекте Машерова сгорел пассажирский автобус. Об этом сообщили в телеграм-канале МЧС. Как нам уточнили в ведомстве, сообщение о ЧП на спецлинию "101" поступило в 13:40. Спасателям понадобилось 4 минуты, чтобы приехать на место вызова и полностью потушить пламя. Обошлось без пострадавших. По предварительным данным, в момент возгорания в салоне автобуса пассажиров не было. Точную причину сейчас устанавливают специалисты.
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