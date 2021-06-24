Возгорание на Лукомльской ГРЭС оперативно ликвидировали, электроснабжение в кратчайшие сроки восстановили

Была погашена часть потребителей Могилева и административных районов - это Белыничский, Шкловский, Круглянский и Могилевский районы. Часть потребителей области была запитана действиями автоматики, которая предусмотрена на эти случаи. Такие районы, как Горки, Дрибин, Быхов были запитаны с кричевских и жлобинских узлов. Дальше персоналом предпринимались действия по включению ответственных потребителей, по синхронизации станций с системой. И после того как уже было подано напряжение, схему могилевского узла привели к нормальной и включили всех потребителей.

Дмитрий Вишеватый, начальник центральной диспетчерской службы РУП "Могилевэнерго"