Возле Брестской крепости появится Аллея Героев
Любовь к своей стране и трепетное отношение к традициям и истории - это в крови белорусского народа, который на себе испытал все трудности военного лихолетья. Мы ценим мирную, чистую и красивую Беларусь и помним тех, кто подарил нам спокойную жизнь в ней.
Аллея Героев появится возле Брестской крепости. Там установят гранитные стелы с портретами защитников цитадели, именами которых названы улицы города. Как будут выглядеть исторические арт-объекты, расскажет Мария Тройнич.
Без оружия в руках он защитил десятки жизней: когда началась война, военный врач Борис Маслов укрывал в Брестской крепости детей и раненых. Будучи в плену, проводил сложные операции, спасая жизни красноармейцев. Сегодня портрет героя находится в музее цитадели. А недавно в честь Бориса Маслова назвали улицу Бреста.
Александр Коркотадзе, заведующий филиалом "5-й форт" мемориального комплекса " "Брестская крепость-герой": Мы писали много лет о том, что этот человек заслужил, чтобы его именем назвали улицу в Бресте. Кто-то может сказать, врач - какой же он мог совершить подвиг? Ведь они не ходили в атаку, но их деятельность не только в обороне крепости, но и по спасению раненых в плену, она заслуживает того, чтобы считать их героями.Беларусь помнит своих героев: на Брестском вокзале туристов встречает улица Кижеватова. Она названа в честь пограничника, который погиб, защищая Родину в июне 1942 года. Также в городе есть улицы Карбышева, Гаврилова - все эти имена, навсегда вписаны в историю.
Портреты героев цитадели восстановили в Бресте
В советское время в городе даже создали целую аллею "Их именами названы улицы Бреста". Памятники были металлическими и со временем пришли в негодность. Теперь портреты отреставрировали. Их поместят на более прочные - гранитные плиты. У портретов будет усиленное антивандальное крепление.
Аллея Героев появится в Бресте
Присоединиться к проекту по увековечиванию памяти захотели многие горожане. Аллея будет находиться по новому адресу. На этой площадке провели субботник и благоустроили территорию.
Новые стелы появятся возле Брестской крепости, на улице Зубачева. Всего здесь появятся 25 портретов героев.
По словам специалистов, стелы уже практически готовы. Установить их решили к значимой дате: 22 июня, в день 80-летия со дня начала Великой Отечественной войны.