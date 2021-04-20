Возле Брестской крепости появится Аллея Героев

Любовь к своей стране и трепетное отношение к традициям и истории - это в крови белорусского народа, который на себе испытал все трудности военного лихолетья. Мы ценим мирную, чистую и красивую Беларусь и помним тех, кто подарил нам спокойную жизнь в ней.



Аллея Героев появится возле Брестской крепости. Там установят гранитные стелы с портретами защитников цитадели, именами которых названы улицы города. Как будут выглядеть исторические арт-объекты, расскажет Мария Тройнич.



Без оружия в руках он защитил десятки жизней: когда началась война, военный врач Борис Маслов укрывал в Брестской крепости детей и раненых. Будучи в плену, проводил сложные операции, спасая жизни красноармейцев. Сегодня портрет героя находится в музее цитадели. А недавно в честь Бориса Маслова назвали улицу Бреста.



Александр Коркотадзе, заведующий филиалом "5-й форт" мемориального комплекса " "Брестская крепость-герой": Мы писали много лет о том, что этот человек заслужил, чтобы его именем назвали улицу в Бресте. Кто-то может сказать, врач - какой же он мог совершить подвиг? Ведь они не ходили в атаку, но их деятельность не только в обороне крепости, но и по спасению раненых в плену, она заслуживает того, чтобы считать их героями. Беларусь помнит своих героев: на Брестском вокзале туристов встречает улица Кижеватова. Она названа в честь пограничника, который погиб, защищая Родину в июне 1942 года. Также в городе есть улицы Карбышева, Гаврилова - все эти имена, навсегда вписаны в историю.



