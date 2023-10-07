Возле д. Дайновка перезахоронили мирных жителей, убитых фашистами в годы Великой Отечественной войны

В Островецком районе перезахоронили останки мирных граждан, которые были обнаружены вблизи деревни Дайновка в ходе расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Гродненской области.

В церемонии приняли участие председатель Островецкого райисполкома Игорь Шалудин, прокурор Островецкого района Алексей Томченок, представители правоохранительного блока, общественных организаций и трудовых коллективов, местные жители.

Информация о ранее неизвестном захоронении была получена благодаря свидетельским показаниям. Установлено, что в 1941 году у деревни Дайновка фашисты обнаружили цыганский табор. Жителей деревни расстреляли в разных местах неподалеку от населенного пункта. Тела сбросили в ямы и утрамбовали бронетехникой.

Военнослужащие 52-го отдельного специализированного поискового батальона Министерства обороны в ходе раскопок извлекли фрагменты останков, по которым идентифицировали шесть человек. Среди них были женщины и дети.

"Одна из целей расследования уголовного дела - установление всех фактов массового уничтожения мирных жителей, а также лиц, их совершивших. Проведенные следственные действия позволяют сделать вывод, что обнаруженные у деревни Дайновка костные останки принадлежат мирным жителям, которые были зверски и хладнокровно убиты", - отметил прокурор района.

К месту захоронения погибших возложили цветы и венки, их память почтили минутой молчания.