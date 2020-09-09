И еще один инцидент. Возле деревни Тарасово под Минском мужчина красной краской разукрасил дорожные ограждения, заборы и остановку. За этим делом его и застали правоохранители. Увидев наряд, мужчина начал удирать, но, как сказано, не рассчитал силы и кубарем скатился с горы. В милиции добавили, что этот участок дороги считается аварийно опасным, поэтому лишняя краска снижает видимость дорожного ограждения, а значит негативно сказывается на дорожной безопасности. В отношении безработного 55-летнего могилевчанина начат административный процесс. В МВД добавили, что мужчина уже привлекался к ответственности за нарушение порядка.