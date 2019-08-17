Подготовиться к Первому сентября в одном месте и купить все сразу. Сегодня возле Дворца спорта откроется крупнейшая школьная ярмарка. Столичные универмаги, магазины и предприятия предложат свои товары. На некоторую продукцию производители обещают скидки. Для детей здесь организуют игровую зону. К слову, ярмарка будет работать и завтра.