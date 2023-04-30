Возле Ивенецкого дома-интерната разбили фруктовый сад из детской мечты

О деревьях экзотических сортов грезил один из воспитанников, который сам увлекается ботаникой. Своей мечтой мальчик поделился с губернатором Минской области и митрополитом Вениамином во время пасхальной встречи в интернате. Добрую инициативу молодого человека поддержали и помогли ей исполниться. Теперь на территории общего дома красуется новый сад. А еще мини-роща грецкого ореха и фундука. О важности закладки в стране молодых садов - в пятницу во время совещания в Гомельской области говорил и Президент. Ведь лучше производить свое, чем завозить те же яблоки по импорту.