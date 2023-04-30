ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Возле Ивенецкого дома-интерната разбили фруктовый сад из детской мечты

Фруктовый сад из детской мечты… стал реальным! Возле Ивенецкого дома-интерната высадили 30 саженцев персика, абрикоса, черешни и сливы.

О деревьях экзотических сортов грезил один из воспитанников, который сам увлекается ботаникой. Своей мечтой мальчик поделился с губернатором Минской области и митрополитом Вениамином во время пасхальной встречи в интернате. Добрую инициативу молодого человека поддержали и помогли ей исполниться. Теперь на территории общего дома красуется новый сад. А еще мини-роща грецкого ореха и фундука. О важности закладки в стране молодых садов - в пятницу во время совещания в Гомельской области говорил и Президент. Ведь лучше производить свое, чем завозить те же яблоки по импорту.

В Ивенецком доме-интернате оказывают помощь, воспитывают и развивают свои способности более 60 ребят. Занимаются творчеством: сочиняют стихи, поют и танцуют, а еще трудятся как в учебных мастерских, так и помогают в озеленении территории.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все