Возле консульства Республики Польша в Бресте состоялся митинг против строительства забора в Беловежской пуще

Возле консульства Республики Польша в Бресте неравнодушные белорусы собрались на митинг против строительства забора в Беловежской пуще. Международные организации и общественность бьют тревогу. Забор будет 5 метров в высоту и на 60 километров пройдет по территории беловежских лесов. Такая стройка на польско-белорусской границе разделит Беловежскую пущу на две части. Это грозит не только вымиранием редких видов животных, но и гибелью уникальных лесов - единственных, сохранившихся в Европе.