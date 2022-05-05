Возле монумента "Врата памяти" прошел митинг-реквием, посвященный погибшим узникам лагеря смерти Тростенец

В этом месте особо остро ощущается цена победы, ощущается хрупкость нашего мира. И мы должны сделать все, чтобы на нашей земле эти события никогда не повторились. Сегодня в этом мероприятии участвовало много молодежи, это неслучайно. Мы просто обязаны передать нашу память молодому поколению, чтобы этого никогда не происходило. И если мы не будем помнить прошлое, мы не сможем построить достойное будущее.

Игорь Маршалов, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси - директор ДФР