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Возле монумента "Врата памяти" прошел митинг-реквием, посвященный погибшим узникам лагеря смерти Тростенец

Цветы возложили руководители и работники Комитета госконтроля, молодежь из минских вузов. Тростенец - это один из крупнейших в Европе лагерей смерти. По официальным данным, в его газовых камерах погибло более 206 тысяч человек. Важные слова молодому поколению прозвучали и от бывшей узницы немецких лагерей: "Помнить, чтобы эта трагедия никогда не повторилась!".

Инесса Кулаго, председатель Заводской районной организации Белорусской ассоциации бывших несовершеннолетних узников фашизма:

"Мы, бывшие узники, хотим, чтобы мы были последними свидетелями той ужасной кровавой войны. Поэтому мы посещаем школы, гимназии, университеты, рассказываем детям и молодежи о той войне, чтобы они это знали".

В этом месте особо остро ощущается цена победы, ощущается хрупкость нашего мира. И мы должны сделать все, чтобы на нашей земле эти события никогда не повторились. Сегодня в этом мероприятии участвовало много молодежи, это неслучайно. Мы просто обязаны передать нашу память молодому поколению, чтобы этого никогда не происходило. И если мы не будем помнить прошлое, мы не сможем построить достойное будущее.
Игорь Маршалов, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси - директор ДФР

Тростенец - это одна из многих фабрик смерти времен Великой Отечественной войны, где истребляли людей до конца июня 1944 года. Сегодня на трагическом месте установлен монумент.

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