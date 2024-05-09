Возложение цветов, торжественный марш и песни военных лет - Гродно празднует День Победы

Настроение, конечно, отличное. Весна, праздник, все красивые, все вокруг очень красивое. А лично для меня это, наверное, конечно героический подвиг, память великая. У меня тоже растут дети, и я хочу чтобы они, так же, как и я, жили свободно, счастливо

Гости праздника