ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Возложение цветов, торжественный марш и песни военных лет - Гродно празднует День Победы

В Гродно праздник начался с возложения цветов к памятнику советским воинам и партизанам. Торжественным маршем прошли правнуки победителей - ученики кадетских классов. А курсанты военного факультета Купаловского университета подготовили "плац-концерт". В городе работают десятки тематических площадок. А на главной сцене звучат песни военных лет. Праздничную атмосферу поддержал "фестиваль солдатской каши".

Наша задача - все рассказывать и помогать молодым людям, чтобы они продолжали и берегли нашу родную Беларусь
Анатолий Губский, узник концлагеря
Настроение, конечно, отличное. Весна, праздник, все красивые, все вокруг очень красивое. А лично для меня это, наверное, конечно героический подвиг, память великая. У меня тоже растут дети, и я хочу чтобы они, так же, как и я, жили свободно, счастливо
Гости праздника
Мой дедушка был ветераном войны, он воевал за эту Победу, за этот мир на земле. И хочется сохранить, чтобы мои дети жили в мирной стране, на мирной земле
Гости праздника

Привлекает внимание горожан выставка современной военной техники. Многолюдно и на тематических площадках МЧС и ГАИ. А вечером жителей ожидает выступление популярной российской группы "Любэ".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все