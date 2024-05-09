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Возложение цветов, торжественный марш и песни военных лет - Гродно празднует День Победы
В Гродно праздник начался с возложения цветов к памятнику советским воинам и партизанам. Торжественным маршем прошли правнуки победителей - ученики кадетских классов. А курсанты военного факультета Купаловского университета подготовили "плац-концерт". В городе работают десятки тематических площадок. А на главной сцене звучат песни военных лет. Праздничную атмосферу поддержал "фестиваль солдатской каши".
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Настроение, конечно, отличное. Весна, праздник, все красивые, все вокруг очень красивое. А лично для меня это, наверное, конечно героический подвиг, память великая. У меня тоже растут дети, и я хочу чтобы они, так же, как и я, жили свободно, счастливо
Мой дедушка был ветераном войны, он воевал за эту Победу, за этот мир на земле. И хочется сохранить, чтобы мои дети жили в мирной стране, на мирной земле
Привлекает внимание горожан выставка современной военной техники. Многолюдно и на тематических площадках МЧС и ГАИ. А вечером жителей ожидает выступление популярной российской группы "Любэ".
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