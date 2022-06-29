"Возьми мою девочку" - еврейская женщина пыталась спасти свою дочь, когда их вели на расстрел

Еврейские женщины понимали, что, видимо, там что-то будет такое, и своих детей старались при удобном случае отдать местным жителям, рассказывает краевед Александр Павлюкович в очередной серии совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности "Без срока давности. Палачи Логойска"."Возьми мою девочку" - говорила женщина и стала как бы отводить ее. Но полицаи, которые охраняли эту колонну, вырвали ее и назад кинули ее в эту колонну. Не дали ей спасти эту девочку".

Все еврейское население Логойска было собрано около здания бывшего райвоенкомата, в том числе к зданию привели и меня с мужем - Альпериным Николаем Борисовичем - и моих троих детей. К зданию райвоенкомата было собрано около тысячи человек еврейского населения. У здания у нас у всех отобрали паспорта... Из протокола допроса свидетельницы Альпериной Марии Хаймовны

После этого евреев повели в урочище Ивановщина, к месту уничтожения.

Людей разделили на группы. В первой были женщины с грудными детьми и подростками, во второй - женщины средних лет и старше, в третьей - мужчины и те люди, которые не могли идти самостоятельно - больные и старики. Их подвозили на подводах.

По дороге некоторые люди все-таки пыталась бежать. Чаще попытки заканчивались неудачно. Людей тут же расстреливали. Кому-то удавалось откупиться. Их за несколько золотых монет отпускали полицаи.

Когда людей подвели к урочищу, там уже находились немецкие солдаты. Территорию оцепили. Охрана состояла из полицаев. Было несколько рядов оцепления. У них был приказ никого не подпускать.

Их подводили к краю карьера, приказывали раздеться до нательного белья и насильно спускали вниз, приказывая ложиться лицом вниз. Из показаний следует, что сам момент расстрела осуществляли гитлеровцы. Они стреляли им всем в спину, Конечно, люди, которые находились рядом, это все видели. Стоял неимоверный крик детей, женщин, стариков. Юрий Зверев, историк спецслужб, кандидат исторических наук