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"Возьми мою девочку" - еврейская женщина пыталась спасти свою дочь, когда их вели на расстрел
Еврейские женщины понимали, что, видимо, там что-то будет такое, и своих детей старались при удобном случае отдать местным жителям, рассказывает краевед Александр Павлюкович в очередной серии совместного проекта Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности "Без срока давности. Палачи Логойска"."Возьми мою девочку" - говорила женщина и стала как бы отводить ее. Но полицаи, которые охраняли эту колонну, вырвали ее и назад кинули ее в эту колонну. Не дали ей спасти эту девочку".
Все еврейское население Логойска было собрано около здания бывшего райвоенкомата, в том числе к зданию привели и меня с мужем - Альпериным Николаем Борисовичем - и моих троих детей. К зданию райвоенкомата было собрано около тысячи человек еврейского населения. У здания у нас у всех отобрали паспорта...
После этого евреев повели в урочище Ивановщина, к месту уничтожения.
Людей разделили на группы. В первой были женщины с грудными детьми и подростками, во второй - женщины средних лет и старше, в третьей - мужчины и те люди, которые не могли идти самостоятельно - больные и старики. Их подвозили на подводах.
По дороге некоторые люди все-таки пыталась бежать. Чаще попытки заканчивались неудачно. Людей тут же расстреливали. Кому-то удавалось откупиться. Их за несколько золотых монет отпускали полицаи.
Когда людей подвели к урочищу, там уже находились немецкие солдаты. Территорию оцепили. Охрана состояла из полицаев. Было несколько рядов оцепления. У них был приказ никого не подпускать.
Их подводили к краю карьера, приказывали раздеться до нательного белья и насильно спускали вниз, приказывая ложиться лицом вниз. Из показаний следует, что сам момент расстрела осуществляли гитлеровцы. Они стреляли им всем в спину, Конечно, люди, которые находились рядом, это все видели. Стоял неимоверный крик детей, женщин, стариков.
После войны, когда были заведены уголовные дела на бывших полицаев Логойского района, практически все на допросах говорили об одном - они просто стояли в оцеплении, евреев расстреливали немцы.
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