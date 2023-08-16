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Возможен ли ливийский сценарий в Нигере
Возможен ли ливийский сценарий в Нигере, когда государство просто смыли силами западной коалиции, в проекте "Тренды" рассказал политолог, профессор российского МГУ имени М. В. Ломоносова Андрей Манойло.
Ливийский сценарий возможен в данном случае, но я не стал бы говорить о западной коалиции, потому что Нигер по большому счету никому, кроме Франции, не нужен, но, может быть, он еще нужен России. Французы могут провести специальную военную операцию в Нигерии запросто, учитывая, что у них есть опыт проведения подобного рода операций, в том числе участия в организации смены власти в Мали. Были такие случаи, где довольно хорошо себя показали десантники французского иностранного легиона. Поэтому в Нигере вполне может быть и такой сценарий.
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Однако профессор отметил, что французы в своих бывших колониях без каких-то сантиментов действуют очень жестко и решительно. "Но до последнего они предпочитают решать проблемы чужими руками через оппозиционные группировки с теми правительствами, которые начинают выходить из-под контроля. Это типичный французский стиль. И свои вооруженные силы они применяют только в крайнем случае", - считает Андрей Манойло.
По словам эксперта, в ситуации, которая актуальна на сегодняшний день, специальная военная операция со стороны Франции в отношении Нигера вполне возможна. "Это вполне вероятный сценарий", - сказал он.
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