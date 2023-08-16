Возможен ли ливийский сценарий в Нигере

Ливийский сценарий возможен в данном случае, но я не стал бы говорить о западной коалиции, потому что Нигер по большому счету никому, кроме Франции, не нужен, но, может быть, он еще нужен России. Французы могут провести специальную военную операцию в Нигерии запросто, учитывая, что у них есть опыт проведения подобного рода операций, в том числе участия в организации смены власти в Мали. Были такие случаи, где довольно хорошо себя показали десантники французского иностранного легиона. Поэтому в Нигере вполне может быть и такой сценарий.

Андрей Манойло, политолог, профессор МГУ имени М. В. Ломоносова (Россия)