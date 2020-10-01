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Возможно ухудшение качества воды в Зеленом Луге
Сегодня возможно ухудшение качества воды в районе Зеленого Луга столицы - об этом сообщили в Минскводоканале. Временные неудобства связаны с повреждением трубопровода подачи питьевой воды сотрудниками подрядной организации во время работ.
В данный момент организован подвоз цистерн с питьевой водой
Места их расположения - на ваших экранах. В частности, проблемы с качеством воды могут наблюдаться в домах по улицам Мирошниченко, Гамарника, Кольцова, Логойский тракт, Седых, Калиновского, Широкой, Лукьяновича, Восточной, Некрасова, Якуба Коласа и Сурганова. В эти минуты наши журналисты уточняют информацию о произошедшем и сроки выполнения ремонтных работ. Больше информации - в итоговом выпуске в 21 час.
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