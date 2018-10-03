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Возможность решить спорные вопросы - связаться с представителями власти

Можно это сделать и во время телефонных линий. Очередная связь в субботу, 6 октября.

В столице с 9 до 12 часов на вопросы минчан ответит председатель городского Совета депутатов Василий Панасюк.

В центральном регионе принимать звонки будет председатель областного Совета депутатов Наталья Якубицкая. Напомним, прямая телефонная связь с руководством столицы и Минской области организована каждую субботу.

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