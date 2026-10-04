"Возможности ученика мы знаем": как учителя распознают ИИ-сочинения и заинтересовывают весь класс

Работа с подрастающим поколением требует не запрета новых технологий, а умения встроить их в урок и заинтересовать ребенка. Об этом рассказали замдиректора СШ № 27 г. Бобруйска Татьяна Малентович и учитель русского языка и литературы Анна Малентович в "Актуальном интервью".

По словам Татьяны, гаджеты уже стали частью учебного процесса. "Мы внедряем новые технологии в процесс обучения. Те же гаджеты. Сейчас ими позволено пользоваться на уроке с разрешением учителя. У нас есть QR-коды, с которыми мы активно работаем, и дети этим активно пользуются, решают тесты. То есть внедряем новые технологии, ищем подход к детям", - отметила она.

Искусственный интеллект сотрудницы школы считают одновременно риском и инструментом. "Если взять искусственный интеллект, в нем есть и минусы, особенно в плане работы учителя. Теперь можно закинуть все быстренько туда, в чат, и он все подскажет, все решит, все сделает. Но можно сделать так, чтобы искусственный интеллект стал для них их домашним заданием. Например, сгенерировать какую-то картинку, сделать презентацию. Это и помощник. Его можно вполне внедрить в работу учителя", - пояснила Анна.

Списать сочинение с помощью ИИ, по ее опыту, все равно не получится незаметно. "Возможности своего ученика мы всегда знаем. Это сразу можно увидеть", - подчеркнула Анна Малентович.

quote Это поколение более активное, решительное, смелое. Анна Малентович

Главная задача педагога, по ее мнению, - найти способ включить весь класс. "Нужно суметь заинтересовать ребенка. Можно даже интересно задать прочтение какого-то произведения. Допустим: прочитай произведение и выскажи свое мнение о прочитанном на своей странице в соцсети. И каждый начинает делиться с определенным хештегом, таким образом весь класс задействован. Дети активно включаются в работу, читают, потому что хочется быть такими, как сосед по парте", - заключила Татьяна Малентович.

Таким образом, по оценке педагогов, новые технологии и соцсети не отменяют роль учителя: они становятся способом заинтересовать детей, если взрослый знает возможности каждого ученика и умеет поставить задачу так, чтобы классу хотелось включиться.