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Возможности для обсуждения важных изменений ищут участники диалоговых площадок
Возможности для обсуждения важных изменений ищут участники диалоговых площадок, которые продолжают работу по всей стране. Обсуждают законодательные инициативы, партийное строительство и перспективы развития Беларуси. В Мозыре собрались юристы, экономисты, представители политических партий, кандидаты юридических наук, а также лидеры общественных организаций, депутаты и жители региона с активной гражданской позицией. Участники выступали по принципу свободного микрофона.Спикеры затронули возможные дополнения в законы, в том числе об использовании государственной символики, принципы внешней и внутренней политики государства, обеспечение экологической безопасности страны. Обсуждали и мировой опыт.
В электронном виде от белорусов уже поступило несколько сотен предложений. Всех их аккумулируют и отправят в оргкомитет по подготовке Всебелорусского народного собрания.
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