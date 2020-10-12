Возможности для обсуждения важных изменений ищут участники диалоговых площадок, которые продолжают работу по всей стране. Обсуждают законодательные инициативы, партийное строительство и перспективы развития Беларуси. В Мозыре собрались юристы, экономисты, представители политических партий, кандидаты юридических наук, а также лидеры общественных организаций, депутаты и жители региона с активной гражданской позицией. Участники выступали по принципу свободного микрофона.Спикеры затронули возможные дополнения в законы, в том числе об использовании государственной символики, принципы внешней и внутренней политики государства, обеспечение экологической безопасности страны. Обсуждали и мировой опыт.

