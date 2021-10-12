Возможности досрочного использования семейного капитала расширены

В Беларуси расширены возможности досрочного использования семейного капитала. Указ подписал Президент. Теперь средства можно использовать до официального срока, в том числе на получение образования, покупку медицинских изделий для выполнения сложных и высокотехнологичных вмешательств, приобретение детям-инвалидам в возрасте до 18 лет специализированных товаров, предназначенных для социальной реабилитации и интеграции в общество.