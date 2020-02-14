Возможности микроволновки, о которых вы не знали

Несмотря на то, что вокруг микроволновки бытует уйма различныхмифов, этот кухонный гаджет пользуется огромной популярностью. Но все ли вы знаете о возможностях печи? Давайте разбираться.



Каждая хозяйка хотя бы раз в своей жизни сталкивалась с такойпроблемой, как очистка овощей и фруктов от тонкой кожуры. Особенно, когда речь идет о помидорах, перце и баклажанах. Оказывается, совсем необязательно истязать их кипятком. Достаточно просто сделатькрестообразный надрез сверху и отправить их в микроволновку на пару минут при средней мощности. Как только они легка остынут, кожура же начнет трескаться и отставать. Снять ее не составит никакого труда.



Хотите свежевыжатый апельсиновый сок? Тогда смело отправляйтецелые цитрусовые в микроволновку на 20 секунд. Подобный трюкразмягчит фрукт, сделав его более сочным, и количество сока увечится. Все, что вам останется, так это разрезать его на две или четыре части и хорошенько отжать.



Замучил навязчивый запах кухонных досок? Тогда возьмите половину лимона и натрите хорошенько поверхность доски, затем отправьте ее в микроволновку на пять минут. После ополосните под проточной водой и вытрите. Запаха как не бывало.



Пользуйтесь нашими советами, и пусть домашние хлопот будут врадость!











