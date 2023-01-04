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Возможности передумать и поступать на другой профиль в 2023 году не будет - Старовойтова

Новая редакция Кодекса об образовании вступает в силу. Какие изменения ждут абитуриентов, рассказала Ирина Старовойтова, первый замминистра образования Беларуси.

"В первую очередь нужно уже сейчас определяться с профилем и понимать, на какую специальность, в какой университет вы планируете поступать. Следует учитывать, что в 2023 году вы будете иметь возможность сдавать только одно централизованное тестирование. Соответственно у вас будет только два сертификата централизованного экзамена. Поэтому возможности передумать и поступать на другой профиль в 2023 году не будет", - предупредила будущих абитуриентов Ирина Старовойтова.

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