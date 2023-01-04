3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Возможности передумать и поступать на другой профиль в 2023 году не будет - Старовойтова
Новая редакция Кодекса об образовании вступает в силу. Какие изменения ждут абитуриентов, рассказала Ирина Старовойтова, первый замминистра образования Беларуси.
"В первую очередь нужно уже сейчас определяться с профилем и понимать, на какую специальность, в какой университет вы планируете поступать. Следует учитывать, что в 2023 году вы будете иметь возможность сдавать только одно централизованное тестирование. Соответственно у вас будет только два сертификата централизованного экзамена. Поэтому возможности передумать и поступать на другой профиль в 2023 году не будет", - предупредила будущих абитуриентов Ирина Старовойтова.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов