Вознесение Господне: о значении великого праздника рассказал митрополит Вениамин

Митрополит Вениамин рассказал о значении великого праздника Вознесение Господне, который православные в этом году будут отмечать 13 июня, сообщает БЕЛТА.

"Праздник Вознесение Господне напоминает нам о том, что был исторический факт, когда Христос, Сын Божий, Сын человеческий закончил свою земную жизнь и, оставив своих учеников, вознесся на Небо в обители Отца Небесного. При этом обещал людям, что Он остается со своими учениками и его последователями до скончания века, обещал свое попечение, заботу", - отметил митрополит Вениамин.

Владыка подчеркнул, что предстоящий праздник побуждает помнить об этом и так выстраивать свою жизнь, "чтобы духовные законы помогали сохранять связь с Богом, с Небом и благодаря этому наилучшим образом выстаивать свою жизнь сегодняшнюю".