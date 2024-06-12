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Вознесение Господне: о значении великого праздника рассказал митрополит Вениамин
Митрополит Вениамин рассказал о значении великого праздника Вознесение Господне, который православные в этом году будут отмечать 13 июня, сообщает БЕЛТА.
"Праздник Вознесение Господне напоминает нам о том, что был исторический факт, когда Христос, Сын Божий, Сын человеческий закончил свою земную жизнь и, оставив своих учеников, вознесся на Небо в обители Отца Небесного. При этом обещал людям, что Он остается со своими учениками и его последователями до скончания века, обещал свое попечение, заботу", - отметил митрополит Вениамин.
Владыка подчеркнул, что предстоящий праздник побуждает помнить об этом и так выстраивать свою жизнь, "чтобы духовные законы помогали сохранять связь с Богом, с Небом и благодаря этому наилучшим образом выстаивать свою жизнь сегодняшнюю".
Вознесение Господне - один из великих двунадесятых праздников, который всегда приходится на четверг, сороковой день после Пасхи. Он символизирует собой завершение пасхального цикла.
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