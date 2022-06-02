Вознесение Господне отмечают православные верующие

У православных верующих - Вознесение Господне. Праздник, который отмечается на сороковой день после Пасхи, напоминает об одном из главных событий Священного Писания: видимое земное пребывание Иисуса Христа уступает место его невидимому пребыванию в Церкви. Христианская традиция повествует о Спасителе, который собрал своих учеников для благословения и вознесся на небо.



Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Праздник Вознесения Господня помогает нам понять, как Господь вознесся на небо, он не оставил людей и обещал, что пребудет с апостолами, со всеми людьми до скончания века. Нам, чтобы быть соучастниками его пребывания здесь, важно обращаться к нему и не забывать о том, что мы живем не только в материальном мире, но в мире духовном, и там происходит встреча с Богом. В этом мире происходит укрепление душевных и телесных сил человека. В этом мире рождаются добрые мысли и осуществляется все доброе и полезное для каждого человека и его близких.

Вознесение - праздник неба. Наши предки примечали, что безоблачная, недождливая погода в этот день - к хорошему урожаю и теплому лету.