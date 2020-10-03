Возраст - не помеха. День пожилых людей отметили на этой неделе

Для 82-летнего жителя Ружан выход на пенсию - новые возможности. Мужчина стал работать спортивным тренером. Он пропагандирует здоровый образ жизни и занимается со школьниками теми, кому за 60. О секретах долголетия узнала Мария Тройнич (видео).