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Возросла вероятность обнаружить жизнь на Марсе
Об этом заявил главаНАСА Джим Брайденстайн. Пока, правда, точных доказательств нет. Но чем большеученые изучают Красную планету, тем больше становится шанс найти живыеорганизмы. Напомним, ранее исследователи обнаружили в грунте планетыорганических молекул, под поверхностью же ученые нашли свидетельства наличияводы.
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