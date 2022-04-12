Возрождение Коссовского замка - отделочные работы в потайных комнатах дворца Пусловских завершат к концу 2022 года

Потайные комнаты дворца Пусловских сбросят свои замки в декабре. На втором этаже неоготического замка под Коссово уже ведут отделочные работы. В двух масштабных залах - зеленом и ярко-пурпурном - разместят библиотеку и апартаменты для светских приемов. Здесь ждут и молодоженов для росписи. Уже зимой со смотровых балконов откроется обзор на обновленные экстерьеры. Оградить территорию и установить максимум наружного освещения и скульптуры. Уже в комплексе работает экспозиция с антикварной мебелью, гостиница из 6 номеров и ресторан. Ведут дискуссии и насчет музейной инфраструктуры.



Ренессанс Коссовского замка патронирует Министерство культуры. За 13 лет уже освоили более 35 миллионов рублей. Средства, в том числе, из фонда Президента по поддержке культуры и искусства.