Возрождение традиций: как в Беларуси отмечают колядки

Традиции рождественских колядок возрождают в белорусской глубинке. В агрогородке Близница Полоцкого района вместе со старшим поколением обряды, игры, танцы и песни разучивает и молодежь. Во время Святок (это время от Рождества до Крещения) местные жители разыгрывают праздничное действие по старинному сценарию. В шумной компании, как и полагается, Дед, Медведь, Коза и другие персонажи. Ряженые ходят по дворам, поют песни, в которых восхваляют хозяев дома. Колядовщиков принято щедро угощать пирогами, салом, колбасами. Издавна прихода таких гостей ждали, считалось, что они приносят счастье на весь год.