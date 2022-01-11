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Возрождение традиций: как в Беларуси отмечают колядки
Традиции рождественских колядок возрождают в белорусской глубинке. В агрогородке Близница Полоцкого района вместе со старшим поколением обряды, игры, танцы и песни разучивает и молодежь. Во время Святок (это время от Рождества до Крещения) местные жители разыгрывают праздничное действие по старинному сценарию. В шумной компании, как и полагается, Дед, Медведь, Коза и другие персонажи. Ряженые ходят по дворам, поют песни, в которых восхваляют хозяев дома. Колядовщиков принято щедро угощать пирогами, салом, колбасами. Издавна прихода таких гостей ждали, считалось, что они приносят счастье на весь год.
Также во время Святок в некоторых регионах страны принято женить Терешку. Это старинная игра, в основе которой шуточная свадьба с различными обрядами, песнями и танцами. В деревнях женитьбу Терешки считали репетицией настоящей свадьбы для молодых пар.
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