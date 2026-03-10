Возвращение домой: рейс "Белавиа" доставит туристов из Дохи в Минск

Национальный авиаперевозчик продолжает возвращать белорусов на родину. В эти минуты специальный рейс авиакомпании "Белавиа" следует из Дохи в Минск.

"В условиях действующих ограничений на авиасообщение белорусская сторона провела интенсивные переговоры с компетентными органами Катара. Результатом совместных усилий Министерства иностранных дел Беларуси, Посольства Беларуси в Катаре и авиакомпании "Белавиа" стало получение разрешения на выполнение рейса национальным перевозчиком", - заявили в дипведомстве Беларуси.

В МИД подчеркнули, что "Белавиа" - первая иностранная авиакомпания, которой катарская сторона предоставила такую возможность для вывоза туристов.

Для приема белорусского воздушного судна аэропорт "Хамад" был временно открыт, задействованы все необходимые службы, включая обеспечение дополнительных мер безопасности.