Возвращение белорусов из Дели на родину. Перелетом будет заниматься Belavia

107 белорусов вскоре вернутся из Дели домой. Перелетом белорусов будет заниматься Belavia. Содействие окажет российская сторона. Об этом сообщил посол этой страны в Беларуси Дмитрий Мезенцев. Из-за эпидемии COVID-19 часть наших граждан не смогла воспользоваться услугами российских авиаперевозчиков.

Сейчас пассажирам оформляются электронные билеты, а компания запрашивает разрешения на пролет над территорией ряда государств. Вылет из столицы Индии запланирован уже на завтра.



