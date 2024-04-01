Возвращение экипажа корабля "Союз МС-24" на Землю запланировано 6 апреля в 10:19

Возвращение экипажа корабля "Союз МС-24" запланировано на 10:19 6 апреля. На Землю вернутся командир - Герой России, уроженец Беларуси Олег Новицкий, астронавт NASA Лорел О'Хара. И, конечно, наша Марина Василевская - первая женщина-космонавт Беларуси. Посадка ожидается в степи Казахстана. Российские специалисты будут нести воздушное и наземное дежурство в районах населенных пунктов Жезказган и Аркалык, чтобы вовремя обнаружить и обеспечить безопасность экипажа.