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Возвращение экипажа корабля "Союз МС-24" на Землю запланировано 6 апреля в 10:19
Возвращение экипажа корабля "Союз МС-24" запланировано на 10:19 6 апреля. На Землю вернутся командир - Герой России, уроженец Беларуси Олег Новицкий, астронавт NASA Лорел О'Хара. И, конечно, наша Марина Василевская - первая женщина-космонавт Беларуси. Посадка ожидается в степи Казахстана. Российские специалисты будут нести воздушное и наземное дежурство в районах населенных пунктов Жезказган и Аркалык, чтобы вовремя обнаружить и обеспечить безопасность экипажа.
Ну а в эти дни Марина Василевская продолжает выполнять научную программу белорусского космонавта. Это 5 исследовательских и два образовательных проекта.
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