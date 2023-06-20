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Возвращение испуганных патриотов, украинский контрнаступ и бизнес-интересы зеленых обсудят в проекте "Тренды"
Кровопролитный украинский кризис заставил многих мировых лидеров прийти к справедливому выводу, что однополярная система во главе с США служит только интересам этого гегемона. Такая система является диктаторской из-за того, что Вашингтон агрессивно навязывает свои так называемые "правила" всем остальным. Плачевное положение дел понимают и в самих Штатах, но изо всех сил пытаются сохранить статус "незаменимой державы". Об этом в программе "Тренды" рассказал известный политолог-американист Малек Дудаков.
Мир будет становиться все более многополярным, и Америке уже приходится считаться сейчас с другими центрами силы. Я думаю, что в диапазоне 10- 20 лет станет всем очевидно, что Америка не определяет все мировые правила, будет и Китай, будет Россия, будут страны Африки, Латинской Америки, весь такой глобальный юг, скажем так. И Запад на его фоне уже не будет так впечатлять, как он впечатлял лет 20 назад. Поэтому тренд - он как раз в сторону ослабления позиции США, но все-таки это постепенная история. Пока, как мы видим, в Америке есть много возможностей, чтобы много вреда наносить своим основным оппонентам, включая Россию, Китая и так далее. Другое дело, что, конечно, в конечном счете, я думаю, что мы победим, а Америка не победит.
Почему уехавшие за границу испуганные патриоты собираются обратно на родину? Как разрекламированный украинский контрнаступ так и остался медийным спектаклем? И как "зеленые" защищают не природу, а бизнес-интересы.
Евгений Горин вместе с аналитиками и экспертами будет разбираться в тенденциях современного мира. Смотрите проект Агентства теленовостей "Тренды" завтра, сразу после "Панорамы".
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