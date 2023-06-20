Возвращение испуганных патриотов, украинский контрнаступ и бизнес-интересы зеленых обсудят в проекте "Тренды"

Мир будет становиться все более многополярным, и Америке уже приходится считаться сейчас с другими центрами силы. Я думаю, что в диапазоне 10- 20 лет станет всем очевидно, что Америка не определяет все мировые правила, будет и Китай, будет Россия, будут страны Африки, Латинской Америки, весь такой глобальный юг, скажем так. И Запад на его фоне уже не будет так впечатлять, как он впечатлял лет 20 назад. Поэтому тренд - он как раз в сторону ослабления позиции США, но все-таки это постепенная история. Пока, как мы видим, в Америке есть много возможностей, чтобы много вреда наносить своим основным оппонентам, включая Россию, Китая и так далее. Другое дело, что, конечно, в конечном счете, я думаю, что мы победим, а Америка не победит.

Малек Дудаков, политолог-американист