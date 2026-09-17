Возврат активов, прагматизм и суверенитет: Минск и Вашингтон "сверили часы" по ключевым вопросам

Минск и Вашингтон "сверили часы" по ключевым вопросам. Итоги визита американской делегации обсудили в студии "Первого информационного" с заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси Олегом Дьяченко.

"Промежуточные переговоры" и их динамика

Эксперт выделил в первую очередь динамику переговоров по знаковым вопросам экономики и политического взаимодействия. "Самое важное, что это промежуточные переговоры, и планируется, что в дальнейшем контакты между нашими сторонами усилятся", - заявил он.

По его словам, речь идет о решении вопросов, оставшихся еще от предыдущих администраций, прежде всего о снятии "необоснованных, несправедливых санкций", введенных США против белорусских предприятий и организаций.

"Эти санкции очень негативно влияют на складывающиеся экономические отношения между нашими странами. А ведь самое главное сегодня - это экономика. Экономика для нашей страны на первом месте, потому что она затрагивает наши национальные интересы в различных уголках мира. Поэтому здравомыслящие люди должны понимать, что эти санкции только мешают", - подчеркнул Олег Дьяченко.

Он добавил, что санкции мешают "взаимовыгодной торговле, развитию кооперационных связей" и созданию условий для улучшения жизни людей. Отдельно парламентарий отметил политический контент: Беларусь - "миролюбивое государство, которое сегодня реализует многовекторную политику в строящемся, формирующемся многополярном мире".

Санкционный вопрос: "достигнуты договоренности"

Говоря о том, удалось ли Минску и Вашингтону найти точки соприкосновения в санкционном вопросе, он напомнил, что это уже не первый визит спецпосланника США Джона Коула в Беларусь.

"В прошлом году были визиты - в сентябре 2025 года, потом в декабре 2025-го. Также были в марте 2026 года, сейчас - в сентябре. В ходе этих визитов достигнуты договоренности о снятии экономических санкций", - сказал он.

По его словам, речь идет о "Белавиа", белорусской калийной компании, ряде белорусских банков. Сейчас США пообещали снять санкции с двух крупных компаний - ОАО "Лакокраска" и концерн "Беллесбумпром".

"Для нас это очень важно, поскольку мы сможем более активно работать на тех рынках, прежде всего традиционных, где мы раньше работали и где эти санкции угрожали нашим интересам. Сегодня, после снятия этих барьеров, мы будем, я надеюсь, продуктивно работать на этом внешнем треке по реализации нашей продукции", - резюмировал парламентарий.

Фото БЕЛТА