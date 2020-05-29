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Впечатления работников МТЗ от встречи с Президентом
Главе государства на память о сегодняшней встрече презентовали макет одного из самых мощных колесных тракторов в мире - и, однозначно, лидера в белорусской линейке. Это модель BELARUS-4522 на 466 лошадиных сил. Его серийное производство еще не началось, но техника уже проходит испытания.
Общение, как признаются после заводчане, получилось по-настоящему живым и искренним, несмотря на внушительную продолжительность - разговор длился почти полтора часа. Этот день рождения однозначно для них войдет в историю.
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