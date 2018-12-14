Одни из важнейших звеньев в отношениях Беларуси и России - это ментальная близость и крепкие связи между народами. Четвертый день подряд 100 человек - представители СМИ, эксперты и блогеры из разных регионов России - работают в Беларуси в рамках масштабного пресс-тура. Гости посетили Витебскую и Минскую области, столицу, знакомились с работой промышленных и сельскохозяйственных предприятий, социально-культурных и спортивных объектов. А уже сегодня состоится главное событие пресс-тура - с представителями российского медиасообщества встретится Президент Александр Лукашенко. Впечатления российских журналистов от путешествия по Беларуси собрала Илона Красутская.

ТВ-обозреватель и промышленный блогер - это уже коллеги. На протяжении трех дней репортеры, блогеры, руководители ведущих изданий, которые представляют 44 региона России от Калининграда до Камчатки писали, снимали, фотографировали - говорили о Беларуси. Это традиционный пресс-тур, но каждый раз с новой программой. Меняются предприятия, да и сама страна - и это хорошо заметно, особенно тем, кто здесь не впервой.

Прямой эфир по классике и стримы для интернет-аудитории. У онлайн-дневников миллионы просмотров в сутки. И это только в России. Десятки миллионов в соцсетях. И, конечно, хештег #беларусь - в личных. Отныне там видео и фото из Витебской и Минской областей. Селфи из столицы на фоне самых знаменитых спортивных арен страны, дегустации белорусских продуктов и виртуальная реальность IT-страны.

Форум регионов. Союзные и кооперационные программы. Тысячи организаций с российскими инвестициями в Беларуси и компаний с белорусским капиталом в России. Это только некоторые проекты в рамках союзной интеграции. Российское медиасообщество и эксперты пишут и говорят не только об экономике. Впрочем, вдохновение для материалов о двусторонних отношениях находится легче, когда все, что называется, перед глазами.

Кто они - новые резиденты ПВТ, и какой проект оказался самым прибыльным - IT-разговор в Парке высоких технологий. И стадион "Динамо" - одна из главных площадок ІІ Европейских игр, которые Беларусь примет уже летом. Медиасообщество снова ждут в Беларуси освещать это грандиозное спортивное событие.