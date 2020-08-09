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Впечатлениями после встречи с Президентом поделился Вадим Девятовский

Впечатлениями уже после встречи поделились ее участники. Давайте послушаем.

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