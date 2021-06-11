Впечатляющие кадры солнечного затмения

Красивые кадры прошедшего накануне солнечного затмения продолжают приходить со всего мира. Больше всего впечатляющих видео из США. Там кольцеобразное затмение пришлось на закат, поэтому наблюдателям удалось снять прохождение Луны через диск заходящего солнца, что выглядело по-особенному великолепно. Максимальное затмение было видно в Онтарио - провинции Канады, а такжев Гренландии и на Северном полюсе.



