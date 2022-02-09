Впервые для освещения учений в Беларуси привлекут блогеров и лица общественного мнения

Сейчас все внимание иностранной пропаганды и фабрик фэйков - на учения "Союзная решимость". А значит, нам предстоит новая схватка в информационной войне. С белорусской стороны маневры будут освещать 150 журналистов. Впервые для освещения учений привлекут блогеров и лица общественного мнения. Для прессы будет организовано три выезда на полигоны. 12 февраля журналисты посетят полигон Гожский. 15 февраля - участок местности Полесский, где состоится стрельба из ракетных комплексов "Точка У". Завершающим выездом для СМИ станет посещение Обуз-Лесновского полигона 19 февраля. Там состоится оборонительный бой на маневренном рубеже.



Учения "Союзная решимость - 2022" пройдут с 10 по 20 февраля на пяти белорусских полигонах. Будут задействованы и четыре аэродрома.

