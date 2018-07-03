Впервые на параде представят белорусскую новинку - бронебойный робот "Богомол"

В эти минуты уже прогревает свой двигатель, чтобы впервые показаться широкой публике, бронебойный робот "Богомол". Белорусскую новинку представят на параде.

Сегодня разработки подобных суперсовременных систем могут позволить себе только высокотехнологичные страны. И Беларусь - в числе лидеров.

Так, еще в советское время начали активно развиваться противотанковые ракетные комплексы. Вот такой, к примеру, использовался в годы Великой Отечественной войны".

Это - "Богомол". Самоходный противотанковый комплекс. По сути, робот.

Разработчики уверяют: эта машина может 24 часа в сутки поражать укрепленные наземные цели, танки, бронемашины и зависшие вертолеты. Причем управляется комплекс дистанционно.

Гусеничное мини-шасси. Передвигаться может по пересеченной местности. На борту – набор оптико-электронных систем. Оснащается различным оружием, в зависимости от пожеланий заказчика.

И пока робот выполняет боевую задачу, человек, управляющий комплексом, – оператор - может находиться на удалении до 300 метров. Сегодня разработки подобных систем могут позволить себе лишь высокотехнологичные страны. Этот противотанковый робот искусно объединил лучшие элементы, которые используются в других видах военной техники. Например, в системе машинного зрения - белорусские новации, успешно внедренные на БТР-70 и в зенитную самоходную установку "Шилка". А комплекс наведения схож с модернизированной "Стрелой" и зенитно-ракетным комплексом "ОСА".

Некоторые элементы разработаны впервые. Например, системы связи. Через квадрокоптер оператор в состоянии управлять и обмениваться данными с роботизированной платформой, которая находится от него на расстоянии до 10 километров.

В мозг машины заложены элементы искусственного интеллекта, так называемые нейросетевые интерфейсы. Это значит - робот может разглядеть цель, даже хорошо замаскированную. Собрав необходимую информацию, тут же передаст ее оператору. А он примет решение, давать ли "Богомолу" команду "огонь".

Если учесть, что "Богомол" отлично видит в любое время суток, а угол обзора - 360 градусов, то можно смело сказать: роботизированный комплекс может отлично взаимодействовать со спецназом».

Одна из особенностей – развязанные бортовые передачи. Машина может пускать гусеницы в разные стороны! И таким образом разворачиваться на месте. К слову, комплекс процентов на 60 - из отечественных комплектующих.

Интересно, что изначально "Богомол" создавался как небольшой, высокомобильный дрон. С этой целью он и был оснащен гибридной силовой установкой - дизельным двигателем и электрогенератором. Электротяга позволяет машине действовать бесшумно достаточно долго. И при этом робот остается холодным.