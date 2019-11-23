В эти минуты во Дворце Республики выступают виртуозы танца и живая легенда Ирландии - коллектив Lord of the Dance. В рамках мирового турне они презентуют в Минске свое новое шоу "Опасные игры". Причем на сцене сегодня выступает и белорусский исполнительСемен Полюшкин.



О его встрече с кумирами и большой дороге в мировой степ - материал Дарьи Тарасовой.В 17 лет ему подарили диск с первым шоу Lord of the dance, а сегодня он вышел на одну сцену с ирландскими звездами. За десять лет в танцах Семен Полюшкин успел поработать в Академическом ансамбле Вооруженных Сил, получить звание чемпиона мира по ирландским танцам и покататься по миру с гастролями. Первое шоу дал на кипрском Пафосе. По приглашению Крисса Ханона - экс-солиста лордов.







Впервые на сцене с Lord of the dance выступает белорус

Семен стал первым белорусом, которого ангажировали в Murphy’s Celtic Legacy. Поставили программу в Ирландии, с ней же полетели в Америку, где объездили 20 штатов. Попасть в лорды пытался три года. Отсылал резюме и видеовизитки. Итог - белорусского танцора заметил звездный коллектив. Талант агенты разглядели даже без прослушивания.

Перед шоу - часы в репетиционном зале. В своих "хард шуз" Семен отбивал треблы, клики и стампы - это база хореографии "Lord of the dance". Для акапельного номера, в котором нет музыки, работают лишь солист и танцоры, разучил 4 разные партии. Номер на "новичка" развели сегодня. Чтобы сыграть с кумирами в "Опасные игры", освоил не только хореографические комбинации, но и язык. В эпизоде "Войны-лорды" вместе с солистами Семен считает по-ирландски. Драматургия номера, как и самой постановки, противостояние светлых и темных сил. К слову, танцует наш степист, на стороне добра.





Ирландские короли танца в Минске

В Минск труппа прилетела за день до шоу, чтобы восстановить силы. С собой у лордов сразу три фуры, в этом багаже умещается вся начинка шоу. Путешествуют виртуозы с экраном для воспроизведения голографических проекций, сотнями костюмов и декорациями. Технический райдер исполнителей с прошлого визита в Минск не поменялся. Требования к принимающей стороне умещаются на 11 страницах.