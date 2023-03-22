Впервые обнародован самый первый документ со списками жертв Хатыни

22 марта впервые обнародован самый первый документ со списком жертв Хатыни. Его предоставили РИА Новости в рамках проекта "Без срока давности". Это фотокопия акта комиссии по уточнению даты сожжения Хатыни и количества убитых жителей деревни, составленного 26 мая 1969 года в городском поселке Логойск. В списке - фамилии членов 25 семей. Самому младшему, Толику Яскевичу, 7 недель. Согласно архивным документам, именно украинские каратели заживо сожгли людей. Опубликован протокол допроса участника уничтожения Хатыни, бывшего пулеметчика украинского 118-го батальона охранной полиции, выходца с Западной Украины Остапа Кнапа. 80 лет назад от рук нацистов погибли почти все жители тихой белорусской деревни. Сегодня это символ вечной памяти и скорби белорусского народа.