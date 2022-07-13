Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияАрмияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеТранспортТуризмЭкология

Впервые сразу три крупнейших промышленных гиганта страны приняли на летнюю работу студотряды

Белорусский студенческий отряд готовится к отправке в Россию на строительство космодрома Восточный. В столице бойцов студотрядов впервые приняли крупнейшие производители страны - МАЗ и МТЗ.Опытом и особенностями работы с молодежью поделился завод "Атлант". Владислав Бондарь о возможностях сезонной подработки.

Промышленные гиганты: работа для молодежи

В составе большого производственного конвейера "Атланта" будущий инженер-механик из Гомеля Владислав Третьяков уже второе лето подряд. В свои 20 четверокурсник Белорусского университета транспорта возглавляет студенческий отряд "Локомотив". Впервые все плюсы такого временного трудоустройства прочувствовал еще школьником, тогда собирал ягоды. К удивлению парня, собирать холодильники оказалось проще и комфортнее.

Ягоды под солнцем, здесь по крайней мере не так жарко. Плюс каждый выполняет свою операцию. У меня в подчинении 20 человек. Все из разных уголков Беларуси, разные факультеты, разные профили. У нас по будням двухразовое питание: одно на заводе, другое в столовой общежития. Проживаем мы в общежитии БГУ, а по выходным питаемся 3 раза абсолютно бесплатно.
Владислав Третьяков, командир студенческого производственного отряда "Локомотив"

Работа в 3 смены. Сперва для двух с половиной сотен студентов обучение на удаленке, затем двухнедельное уже на заводе с наставником.

Все тонкости производства (от изготовления внутренних шкафов до сборки готовых холодильников) студенты могут узнать не только в теории. Это и возможность для получения опыта на первом рабочем месте, серьезные заработки. Также некоторые совмещают приятное с полезным: одновременно проходят и студенческую практику.

Возможности для временного заработка

Зарплата бойцов студотрядов мало чем отличается от выплат постоянным работникам "Атланта". Но с приятным бонусом: подоходный налог не вычитают.

Каждый год оставалась еще в дополнительные смены либо ночные, либо субботы. Соответственно ты получаешь больше от этого. И от того, что я заработала в прошлом году, мне, например, хватило, съездить в Египет с подружкой. Мы здесь вместе поработали.
Ангелина Турок, командир производственного отряда "Эйфория"

Промышленный проект для студотрядов

Впервые вслед за "Атлантом" студотряды приняли МАЗ и МТЗ. Сейчас на трех промышленных гигантах трудятся за полтысячи студентов.

В летний период сезонный спрос растет на продукцию. Он совпадает как раз с каникулярным периодом у студентов высших учебных заведений. И вот тут мы нашли нишу, где мы можем получить трудовые ресурсы на те операции, которые не являются сложными с точки зрения освоения.
Александр Машко, заместитель генерального директора ЗАО "Атлант"

Также в топе самых популярных студотрядов - педагогические, сельскохозяйственные и строительные.


Изображение

Работа хоть и пыльная, но особых профессиональных навыков не требует. На Минской городской молодежной стройке почти 40 студентов помогают возводить Национальный детский технопарк. Третьекурсник БНТУ Илья Можейко, помимо работы в студотряде, сразу проходит и производственную практику. Специальность - инженер-строитель.

В Островце атомная электростанция строится. И я планирую остаться там. Здесь мы как подсобные рабочие, т.е. перемешиваем раствор, подносим гипсокартон, подносим плитку.
Илья Можейко, студент БНТУ

Студотряды: в Беларуси и за границей

Всего же в этом году возможностью подзаработать и прочувствовать всю романтику студотрядов на себе воспользовались 11 тысяч юношей и девушек. Причем трудятся не только в Беларуси.

Наши ребята уже приступили на международной студенческой стройке - Кузбасс в Кемеровской области. Будут бороться за звание лучшего международного отряда молодежной стройки. Ну и, конечно, ребята наши на Всероссийской студенческой стройке. Это непосредственно Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение.
Александр Прохоров, второй секретарь ЦК БРСМ

Уже в середине июля белорусский студотряд из 20 бойцов отправится на большую стройку нового российского космодрома Восточный, где собственноручно поможет проложить новую "дорогу к звездам".