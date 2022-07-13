3.64 BYN
Впервые сразу три крупнейших промышленных гиганта страны приняли на летнюю работу студотряды
Белорусский студенческий отряд готовится к отправке в Россию на строительство космодрома Восточный. В столице бойцов студотрядов впервые приняли крупнейшие производители страны - МАЗ и МТЗ.Опытом и особенностями работы с молодежью поделился завод "Атлант". Владислав Бондарь о возможностях сезонной подработки.
Промышленные гиганты: работа для молодежи
В составе большого производственного конвейера "Атланта" будущий инженер-механик из Гомеля Владислав Третьяков уже второе лето подряд. В свои 20 четверокурсник Белорусского университета транспорта возглавляет студенческий отряд "Локомотив". Впервые все плюсы такого временного трудоустройства прочувствовал еще школьником, тогда собирал ягоды. К удивлению парня, собирать холодильники оказалось проще и комфортнее.
Ягоды под солнцем, здесь по крайней мере не так жарко. Плюс каждый выполняет свою операцию. У меня в подчинении 20 человек. Все из разных уголков Беларуси, разные факультеты, разные профили. У нас по будням двухразовое питание: одно на заводе, другое в столовой общежития. Проживаем мы в общежитии БГУ, а по выходным питаемся 3 раза абсолютно бесплатно.
Работа в 3 смены. Сперва для двух с половиной сотен студентов обучение на удаленке, затем двухнедельное уже на заводе с наставником.
Все тонкости производства (от изготовления внутренних шкафов до сборки готовых холодильников) студенты могут узнать не только в теории. Это и возможность для получения опыта на первом рабочем месте, серьезные заработки. Также некоторые совмещают приятное с полезным: одновременно проходят и студенческую практику.
Возможности для временного заработка
Зарплата бойцов студотрядов мало чем отличается от выплат постоянным работникам "Атланта". Но с приятным бонусом: подоходный налог не вычитают.
Каждый год оставалась еще в дополнительные смены либо ночные, либо субботы. Соответственно ты получаешь больше от этого. И от того, что я заработала в прошлом году, мне, например, хватило, съездить в Египет с подружкой. Мы здесь вместе поработали.
Промышленный проект для студотрядов
Впервые вслед за "Атлантом" студотряды приняли МАЗ и МТЗ. Сейчас на трех промышленных гигантах трудятся за полтысячи студентов.
В летний период сезонный спрос растет на продукцию. Он совпадает как раз с каникулярным периодом у студентов высших учебных заведений. И вот тут мы нашли нишу, где мы можем получить трудовые ресурсы на те операции, которые не являются сложными с точки зрения освоения.
Также в топе самых популярных студотрядов - педагогические, сельскохозяйственные и строительные.
Работа хоть и пыльная, но особых профессиональных навыков не требует. На Минской городской молодежной стройке почти 40 студентов помогают возводить Национальный детский технопарк. Третьекурсник БНТУ Илья Можейко, помимо работы в студотряде, сразу проходит и производственную практику. Специальность - инженер-строитель.
В Островце атомная электростанция строится. И я планирую остаться там. Здесь мы как подсобные рабочие, т.е. перемешиваем раствор, подносим гипсокартон, подносим плитку.
Студотряды: в Беларуси и за границей
Всего же в этом году возможностью подзаработать и прочувствовать всю романтику студотрядов на себе воспользовались 11 тысяч юношей и девушек. Причем трудятся не только в Беларуси.
Наши ребята уже приступили на международной студенческой стройке - Кузбасс в Кемеровской области. Будут бороться за звание лучшего международного отряда молодежной стройки. Ну и, конечно, ребята наши на Всероссийской студенческой стройке. Это непосредственно Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение.
Уже в середине июля белорусский студотряд из 20 бойцов отправится на большую стройку нового российского космодрома Восточный, где собственноручно поможет проложить новую "дорогу к звездам".