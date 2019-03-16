Впервые в Беларуси милиция наградила женщину холодным оружием

Министр внутренних дел Игорь Шуневич вручил ведомственные награды, нагрудные знаки и погоны высшего офицерского состава. Среди отличившихся была и Ольга Шаркова - начальник управления защиты государственных секретов и документационного обеспечения ведомства. Кортики перекочевали в современные силовые ведомства - милицию и вооруженные силы страны. Сегодня их носят при парадной форме одежды как символ особой офицерской чести.



Особые слова благодарности прозвучали в адрес тех сотрудников, которые 7 марта получили госнаграды: орден "За службу Родине" третей степени и медаль "За отвагу" соответственно из рук Президента страны.